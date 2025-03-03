Макрон пропонує укладення в Україні перемир'я терміном у місяць - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон пропонує укласти в Україні перемир'я на місячний термін, про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю Le Figaro після закінчення саміту в Лондоні в неділю.

"Перемир'я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі, яке триватиме місяць. Ми знаємо, як його виміряти. Ви повинні розуміти, що сьогоднішня лінія фронту - це еквівалент лінії Париж-Будапешт", - передає слова французького президента Le Figaro.

За словами Макрона, навіть якщо вдасться домовитися про іноземні війська в Україні, то це все одно не станеться одразу після початку перемир'я.

"Він висловив упевненість у "деескалації" між Трампом і Зеленським, тричі за три дні розмовляючи з американським президентом, причому остання їхня розмова відбулася вже після цього саміту. "У найближчі кілька днів ми зможемо знову зрушити все з мертвої точки", - сказав він" – пише Le Figaro.

"Питання в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати досягти прийнятного перемир'я. Переговори, які триватимуть кілька тижнів - а потім, після підписання миру, розгортання військ", - додав Еммануель Макрон.

Джерело: https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-dissuasion-nucleaire-depenses-militaires-les-pistes-d-emmanuel-macron-pour-pousser-le-reveil-europeen-20250302