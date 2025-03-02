Події

23:01 02.03.2025

Ймовірний наступний канцлер Німеччини Мерц підтримав зусилля Стармера та Макрона щодо України

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Ймовірний майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц відреагував на сьогоднішній саміт у Лондоні, подякувавши прем'єр-міністру Великої Британії Кейру Стармеру та президенту Франції Еммануелю Макрону за їхні зусилля, спрямовані на "встановлення тривалого і справедливого миру в Україні", про що написав на платформі X.

"Дорогий Кір Стармер, дорогий Еммануель Макрон, дякую вам за ваше лідерство, спрямоване на встановлення тривалого та справедливого миру в Україні. Ваші зусилля є ключовими для побудови мостів через Атлантику. Ми повинні залишатися єдиними в нашій меті покласти край російській агресивній війні", - написав Мерц в X.

Джерело: https://x.com/_FriedrichMerz/status/1896293751125082556

Теги: #німеччина #стармер #мерц #підтримка #макрон

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