Ймовірний наступний канцлер Німеччини Мерц підтримав зусилля Стармера та Макрона щодо України

Ймовірний майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц відреагував на сьогоднішній саміт у Лондоні, подякувавши прем'єр-міністру Великої Британії Кейру Стармеру та президенту Франції Еммануелю Макрону за їхні зусилля, спрямовані на "встановлення тривалого і справедливого миру в Україні", про що написав на платформі X.

"Дорогий Кір Стармер, дорогий Еммануель Макрон, дякую вам за ваше лідерство, спрямоване на встановлення тривалого та справедливого миру в Україні. Ваші зусилля є ключовими для побудови мостів через Атлантику. Ми повинні залишатися єдиними в нашій меті покласти край російській агресивній війні", - написав Мерц в X.

Джерело: https://x.com/_FriedrichMerz/status/1896293751125082556