З початку доби Сили оборони відбили 97 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 97 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

“ З початку доби відбулося 97 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного та 62 авіаційних ударів, використавши чотири ракети та 62 керовані бомби, 869 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Лиманському (15 атак), Торецькому (14 атак) та Покровському напрямку, де було зупинено 18 штурмових і наступальних дій ворога.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21599