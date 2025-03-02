Початок перемир’я має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей – Офіс Зеленського після саміту у Лондоні

Обмін полоненими та повернення незаконно вивезених в РФ дітей мають передувати перемир'ю з РФ, що свідчитиме про справжність намірів російської стороні, заявляють в Офісі президента України за результатами саміту щодо безпеки України у Лондоні в неділю.

"Початок перемирʼя має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей. Це крок, який продемонструє справжній намір Росії щодо миру", - йдеться в заяві, опублікованій в неділю ввечері.

Також відзначається, що основою потенційного перемирʼя обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки. "Зокрема, розглядають можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії", - повідомили в Офісі голови держави.

Лідери країн, які взяли участь у саміті, обговорили продовження фінансової підтримки української оборонної промисловості, включно з інвестиціями у внутрішнє виробництво зброї, а також збільшення фінансування оборонної промисловості Європи.

"Рішення щодо санкцій проти Росії, включно з замороженими російськими активами, залишатимуться на столі, допоки не буде встановлений стійкий мир", - йдеться в повідомленні.

Також лідери обговорили важливість ролі США для забезпечення достатньої підтримки та роботи заради закінчення війни. Розробка конкретного плану триватиме на основі пропозицій Франції та Великої Британії.

"Наступна зустріч європейських лідерів відбудеться вже найближчим часом, на ній буде представлений новий посилений оборонний план для Європи", - повідомили в Офісі президента.