Події

22:03 02.03.2025

Початок перемир’я має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей – Офіс Зеленського після саміту у Лондоні

1 хв читати
Початок перемир’я має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей – Офіс Зеленського після саміту у Лондоні

Обмін полоненими та повернення незаконно вивезених в РФ дітей мають передувати перемир'ю з РФ, що свідчитиме про справжність намірів російської стороні, заявляють в Офісі президента України за результатами саміту щодо безпеки України у Лондоні в неділю.

"Початок перемирʼя має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей. Це крок, який продемонструє справжній намір Росії щодо миру", - йдеться в заяві, опублікованій в неділю ввечері.

Також відзначається, що основою потенційного перемирʼя обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки. "Зокрема, розглядають можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії", - повідомили в Офісі голови держави.

Лідери країн, які взяли участь у саміті, обговорили продовження фінансової підтримки української оборонної промисловості, включно з інвестиціями у внутрішнє виробництво зброї, а також збільшення фінансування оборонної промисловості Європи.

"Рішення щодо санкцій проти Росії, включно з замороженими російськими активами, залишатимуться на столі, допоки не буде встановлений стійкий мир", - йдеться в повідомленні.

Також лідери обговорили важливість ролі США для забезпечення достатньої підтримки та роботи заради закінчення війни. Розробка конкретного плану триватиме на основі пропозицій Франції та Великої Британії.

"Наступна зустріч європейських лідерів відбудеться вже найближчим часом, на ній буде представлений новий посилений оборонний план для Європи", - повідомили в Офісі президента.

Теги: #мир #полонені #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:18 02.03.2025
Трюдо: я підтримую Зеленського, в Овальному кабінеті він зазначив, що Путін - брехун і злочинець

Трюдо: я підтримую Зеленського, в Овальному кабінеті він зазначив, що Путін - брехун і злочинець

21:01 02.03.2025
Чарльз III прийняв Зеленського у Сандрингемському палаці

Чарльз III прийняв Зеленського у Сандрингемському палаці

20:22 02.03.2025
Кошта: ЄС готовий разом з партнерами працювати над мирним планом для України

Кошта: ЄС готовий разом з партнерами працювати над мирним планом для України

20:14 02.03.2025
Стармер: Низка країн заявили, що хочуть бути частиною плану забезпечення миру в Україні

Стармер: Низка країн заявили, що хочуть бути частиною плану забезпечення миру в Україні

04:30 02.03.2025
Штайнмаєр піддав критиці Трампа за позицію стосовно України - ЗМІ

Штайнмаєр піддав критиці Трампа за позицію стосовно України - ЗМІ

23:52 01.03.2025
Президент Чехії заявив про необхідність коаліції прихильників справедливого миру в Україні, прем'єр Словаччини вважає мир через силу нереалістичним

Президент Чехії заявив про необхідність коаліції прихильників справедливого миру в Україні, прем'єр Словаччини вважає мир через силу нереалістичним

23:09 01.03.2025
Україна та Велика Британія підписали кредитний договір, який буде погашений від російських активів – Зеленський

Україна та Велика Британія підписали кредитний договір, який буде погашений від російських активів – Зеленський

01:50 01.03.2025
Трамп: Зеленський не виглядав як людина, яка хоче миру

Трамп: Зеленський не виглядав як людина, яка хоче миру

21:31 28.02.2025
Стефанчук виказав підтримку позиції президента Зеленського на переговорах із Трампом

Стефанчук виказав підтримку позиції президента Зеленського на переговорах із Трампом

21:14 28.02.2025
Віцепрем’єр Кулеба висловив підтримку Зеленському: Ми побачили у США непохитність щодо інтересів України

Віцепрем’єр Кулеба висловив підтримку Зеленському: Ми побачили у США непохитність щодо інтересів України

ВАЖЛИВЕ

Трюдо про можливу відправку канадських військ в Україну: Все на столі

Учасники саміту у Лондоні заклали основи "коаліції відповідальних" – прем’єр Чехії

Україна буде перетворена на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками - Урсула фон дер Ляєн

Кошта: ЄС готовий разом з партнерами працювати над мирним планом для України

Британія посилить оборонні спроможності України у випадку досягнення миру і відрядить туди контингент - Стармер

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Харкові збільшилася до чотирьох - Синєгубов

Ймовірний наступний канцлер Німеччини Мерц підтримав зусилля Стармера та Макрона щодо України

Троє цивільних постраждали через удар ворожого БпЛА у Харкові - ОВА

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 183 одиниці живої сили - Генштаб

Окупанти вдарили по багатоповерхівці у центрі Харкова, почалася пожежа - мер

З початку доби Сили оборони відбили 97 ворожих атак - Генштаб

Пасажиропотік через кордон напередодні весни виріс на 2,1% – дані Держприкордонслужби

Учасники саміту в Лондоні не мають спільної позиції щодо використання російських активів – Туск

Гарантії безпеки для України не були предметом обговорення на саміті в Лондоні - Туск

Обговорення європейського плану для України продовжиться в Європейській Раді наступного четверга – Схооф після саміту в Лондоні

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА