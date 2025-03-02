Україні потрібна сильна армія – Шольц після саміту у Лондоні

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що союзники зосередяться на тому, щоб після закінчення війни Україна мала сильну армію, здатну захистити себе від будь-якої майбутньої агресії, повідомляє Reuters.

Шольц заявив у неділю журналістам після зустрічі європейських лідерів у Лондоні що відправною точкою для потенційних мирних переговорів щодо України може стати припинення бойових дій.

"Було б дуже корисно, якби бомбардування припинилися... Це також стало б відправною точкою для переговорів, які потім можуть продовжитися", - цитує Шольца Reuters.

Він також сказав, що союзники зосередяться на тому, щоб забезпечити Україні сильну армію, коли війна закінчиться, щоб вона могла захистити себе від будь-якої майбутньої агресії.

"Основою всього буде сильна армія", - сказав Шольц.