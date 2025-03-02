Велика Британія працюватиме з Україною над припиненням вогню і обговорить цей план зі США - Стармер

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зробив заяву щодо мирного плану для України на підсумковій прес-конференції по завершенні саміту в Лондоні.

"Ми погодилися, що Сполучене Королівство, Франція та інші будуть співпрацювати з Україною над планом, щоб припинити війну. І ми будемо обговорювати цей план з Америкою і просувати його", - заявив Стармер.

Також британський прем'єр-міністр сказав, що напередодні увечері спілкувався з президентом США Трампом щодо спільної роботи над мирним врегулюванням війни в Україні.