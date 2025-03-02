Трамп опублікував пост блогера про безальтернативність для Зеленського відступити та прийняти умови президента США

"Тепер у Зеленського нічого не залишиться, як відступити та прийняти умови Трампа", такий пост блогера Майкла Макк’юна (Michael McCune) опублікував на своїй сторінці у соцмережі Truth президент США Дональд Трамп.

"Зрештою, Зеленському нічого не залишиться, як поступитися, адже без США Україна не може виграти тривалу війну проти Росії", - йдеться у перепощеному дописі блогера.

В ньому також названо геніальною частиною плану американського президента укласти з Україною угоду щодо мінералів, бо начебто за умови роботи в Україні американських компаній, які займатимуться видобутком корисних копалин, Путін не зможе атакувати, не спричинивши масових міжнародних наслідків.

"Домовляючись про мінеральну угоду, Трамп гарантує, що американці будуть залучені до гірничодобувної промисловості України. Це заважає Росії розпочати вторгнення, оскільки напад на Україну означав би поставити під загрозу життя американців – те, що змусило б США відповідати", - вважає блогер, чий пост перепостив сам Трамп.

На думку Макк’юна, Трамп грав в обидві сторони, як майстерний шахіст, і "у цій грі в шахи він на 10 ходів попереду всіх".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський наполягає на наявності пункту про гарантії безпеки в угоді про мінерали. Його аргумент є той, що на українських територіях, які окупувала Росія, працювали 20 відомих американських компаній, але це не завадило Путіну напасти.