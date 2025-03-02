Рютте назвав три ключові моменти зустрічі з оборони України у Лондоні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав три ключових моменти зустрічі лідерів з безпеки України в Лондоні: продовження підтримки, мирна угода, сильне НАТО.

Такі пункти він прописав у неділю на своїй сторінці в соцмережі Х, прибувши до Лондона.

"Дуже позитивно перед сьогоднішньою зустріччю в Лондоні. Три ключові моменти: 1. Підтримка України сьогодні. Всім в Європі потрібно буде дати більше. 2. Ми всі хочемо мирної угоди, і вона має тривати. Європа тут справді активізується. 3.Тримати НАТО сильною, Європа збільшить витрати на оборону", - йдеться у дописі Рютте.