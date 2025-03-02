Події

16:23 02.03.2025

Рютте назвав три ключові моменти зустрічі з оборони України у Лондоні

1 хв читати
Рютте назвав три ключові моменти зустрічі з оборони України у Лондоні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав три ключових моменти зустрічі лідерів з безпеки України в Лондоні: продовження підтримки, мирна угода, сильне НАТО.

Такі пункти він прописав у неділю на своїй сторінці в соцмережі Х, прибувши до Лондона.

"Дуже позитивно перед сьогоднішньою зустріччю в Лондоні. Три ключові моменти: 1. Підтримка України сьогодні. Всім в Європі потрібно буде дати більше. 2. Ми всі хочемо мирної угоди, і вона має тривати. Європа тут справді активізується. 3.Тримати НАТО сильною, Європа збільшить витрати на оборону", - йдеться у дописі Рютте.

Теги: #рютте #лондон #саміт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:03 02.03.2025
У Лондоні розпочався саміт щодо України

У Лондоні розпочався саміт щодо України

16:47 02.03.2025
Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії задля спільного плану дій щодо закінчення війни

Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії задля спільного плану дій щодо закінчення війни

16:26 02.03.2025
Стармер мав розмову з лідерами Естонії, Латвії та Литви перед самітом у Лондоні

Стармер мав розмову з лідерами Естонії, Латвії та Литви перед самітом у Лондоні

15:22 02.03.2025
Європейські лідери прибувають на український саміт у Лондоні - ЗМІ

Європейські лідери прибувають на український саміт у Лондоні - ЗМІ

14:41 02.03.2025
Прем’єр-міністр Канади прибув до Лондона

Прем’єр-міністр Канади прибув до Лондона

07:06 02.03.2025
Прем'єр Данії Фредеріксен перед самітом у Лондоні: Вкрай важливо забезпечити сильну Україну тут і зараз

Прем'єр Данії Фредеріксен перед самітом у Лондоні: Вкрай важливо забезпечити сильну Україну тут і зараз

18:02 01.03.2025
Зеленський має відновити відносини з Трампом, вважає генсек НАТО

Зеленський має відновити відносини з Трампом, вважає генсек НАТО

08:20 01.03.2025
Літак президента України летить у Лондон

Літак президента України летить у Лондон

00:03 01.03.2025
Мелоні: потрібен негайний саміт між США, європейцями та союзниками

Мелоні: потрібен негайний саміт між США, європейцями та союзниками

18:45 28.02.2025
Лідери ЄС на позачерговому саміті відпрацюють спільне розуміння всеосяжного та справедливого миру для України та гарантій безпеки - джерело

Лідери ЄС на позачерговому саміті відпрацюють спільне розуміння всеосяжного та справедливого миру для України та гарантій безпеки - джерело

ВАЖЛИВЕ

У Лондоні розпочався саміт щодо України

Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні, одна людина загинула, дев'ятеро - зазнали поранень

Захисники України в ніч на 2 березня знищили 63 з 79 задіяних ворогом дронів

Впродовж доби зафіксовано 97 бойових зіткнень

Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

ОСТАННЄ

МЗС України закликає Ізраїль та єврейські організації в усьому світі засудити антисемітську заяву Лаврова

"Ухилянт з собакою": Собаку доставлено додому, а військовозобов'язаний буде служити кінологом

Троє людей постраждали у Нікополі через ворожий артобстріл

На більшості території України у понеділок мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, вранці туман

Мелоні: якщо Захід розділиться, це "зробить нас усіх слабшими"

МЗС: МАГАТЕ порушило суверенітет України через російський шантаж

УЗ створить "Локомотивну компанію" через яку управлятиме наявними депо

ЦПД спростовує інформацію нібито із США висилають українських мігрантів через їхню участь у заходах на підтримку України

Кількість постраждалих внаслідок дронової атаки на "маршрутку" у Херсоні збільшилась до 10

Україна продовжить працювати з усіма партнерами, щоб досягти справедливого і міцного миру - Сибіга

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА