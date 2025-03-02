Події

15:52 02.03.2025

Мелоні: якщо Захід розділиться, це "зробить нас усіх слабшими"

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Мелоні: якщо Захід розділиться, це "зробить нас усіх слабшими"

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила про необхідність "наведення мостів". Це допоможе уникнути розколу Заходу, повідомляє Sky News.

Цю заяву Джорджія Мелоні зробила, прибувши на саміт щодо України і зустрівшись із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.

"Я думаю, що дуже, дуже важливо, щоб ми уникли ризику розколу Заходу. Я думаю, що в цьому питанні Велика Британія та Італія можуть зіграти важливу роль у наведенні мостів", - сказала вона, вітаючи його.

Вона додала, що якщо Захід розділиться, це "зробить нас усіх слабшими".

Зі свого боку, Стармер сказав, що "з нетерпінням чекає можливості поговорити" з Мелоні "про важливі питання, які стоять перед нами". "У нас дуже схожий менталітет, тому я з нетерпінням чекаю можливості почути вашу думку з цих питань", - додав глава британського уряду.

Мелоні подякувала Стармеру за скликання саміту щодо України.

Теги: #мелоні #стармер

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