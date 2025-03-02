МЗС: МАГАТЕ порушило суверенітет України через російський шантаж

Міністерство закордонних справ (МЗС) України засуджує порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок російського шантажу, ротація цих співробітників на Запорізькій АЕС пройшла вперше без погодження з Україною.

"Міністерство закордонних справ засуджує порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок російського шантажу та системних спроб нав’язати міжнародним організаціям незаконні та суперечливі механізми діяльності на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у коментарі МЗС України "щодо підриву Росією авторитету та незалежності МАГАТЕ" на сайті відомства у неділю.

Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, проте відповідальність за такі дії повністю кладе на Росію, яка "створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди з Україною, а також нехтувати резолюціями Генеральної Асамблеї ООН".

У ноті протесту керівництву МАГАТЕ Україна засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому. Українська сторона також винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання Ради керуючих МАГАТЕ вже найближчими днями.

Уточнюється, що РФ відмовлялася надати гарантії безпеки співробітникам МАГАТЕ, якби ті їхали через підконтрольну Україні територію, тим самим "змушуючи Агентство погодитися на російські умови". Ротацію, яку провело МАГАТЕ, МЗС називає "гуманітарною евакуацією в умовах загрози життю та здоров'ю людей".