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15:14 02.03.2025

УЗ створить "Локомотивну компанію" через яку управлятиме наявними депо

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УЗ створить "Локомотивну компанію" через яку управлятиме наявними депо

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у 2025 році завершить створення "Локомотивної компанії", яка здійснюватиме централізовану координацію наявних локомотивних депо, повідомив голова правління "Укзалізниці" Олександр Перцовський.

"Цього року запускаємо повноцінну роботу "Локомотивної компанії" УЗ. Наші локомотивні депо увійдуть у неї, буде централізована координація, оптимізація процесів, додаткове завантаження для найсильніших депо, покращення забезпечення", - написав Перцовський в фейсбук у неділю.

У процесі створення "Локомотивної компанії" Перцовський відвідав ключові локомотивні депо Одеської залізниці (Т.Шевченка (м. Сміла Черкаської області), Знам'янка, Подільськ).

"Чесно - порадували. Всі три депо робочі, із зарядженими командами. Т.Шевченка - тепловозна база. Лишається чимало неелектрифікованих ділянок, де важливо зберігати рух. Чимало запчастин були російські - але депо не складає рук, освоюють виробництво, налагодили виготовлення на власних потужностях. Знам'янка - тут потенційна база для наших нових двосистемних локомотивів. Депо готове, спеціалісти пройшли попередні стажування. Потужності дозволяють розгорнути якісну базу для нових сучасних електровозів", - підсумував голова правління УЗ.

Окремо Перцовський виділив депо Подільськ на базі якого заплановане створення школи з обміну досвідом по заміщенню виготовлених в Росії деталей.

"Подільськ. One love. Тут Володимир Миколайович Миколайчук - легенда. Він електроніку з російських ВЛів (Електровози радянських часів, назва яких походить від ініціалів Володимира Леніна, - ІФ-У) перепаяв, і своїми золотими руками забезпечив виробничу незалежність. Локомотиви будуть їздити, а російські виробники - сосати... лапу", - написав Перцовський.

УЗ має близько 50 локомотивних депо: ремонтних – виконують капітальні ремонти та модернізацію локомотивного парку і експлуатаційних, що займаються обслуговуванням локомотивів між рейсами.

Раніше повідомлялось, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) відкрив АТ "Укрзалізниця" (УЗ) дві кредитні лінії - EUR 180 млн на закупівлю газопоршневих установок і EUR 300 на купівлю електровозів.

Також повідомлялося, що проєкт оновлення локомотивів УЗ планують підтримати паралельним грантом уряду США в розмірі до $195 млн, який адмініструє Світовий банк через Цільовий фонд підтримки, відновлення, реконструкції та реформування України (URTF) у рамках проєкту "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)".

Як відомо, значна кількість електровозів "УЗ" уже добігає кінця свого подовженого терміну експлуатації та буде виведена з неї в найближчому майбутньому через зношеність і корозію, що знижує здатність комбінованих електровозів до експлуатації.

Теги: #укрзалізниця #локомотивна_компанія

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