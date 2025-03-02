Події

14:03 02.03.2025

Президент ЄК: Шлях до миру - це сила, а слабкість породжує більше війн

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Президент ЄК: Шлях до миру - це сила, а слабкість породжує більше війн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на шляху до Лондона для участі у саміті європейських держав заявила про підтримку України на фоні "різкого посилення європейської оборони".

"Шлях до миру - це сила, а слабкість породжує більше війн", – написала вона у соціальній мережі Х у неділю.

Вона повідомила, що прямує до Лондона, щоб висловити постійну підтримку України з боку Європи, яка може призвести до справедливого і тривалого миру в Україні.

"Ми будемо підтримувати Україну, водночас здійснюючи різке посилення європейської оборони", - додала Урсула фон дер Ляєн.

Теги: #урсула_фон_дер_ляєн

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