Президент ЄК: Шлях до миру - це сила, а слабкість породжує більше війн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на шляху до Лондона для участі у саміті європейських держав заявила про підтримку України на фоні "різкого посилення європейської оборони".

"Шлях до миру - це сила, а слабкість породжує більше війн", – написала вона у соціальній мережі Х у неділю.

Вона повідомила, що прямує до Лондона, щоб висловити постійну підтримку України з боку Європи, яка може призвести до справедливого і тривалого миру в Україні.

"Ми будемо підтримувати Україну, водночас здійснюючи різке посилення європейської оборони", - додала Урсула фон дер Ляєн.