Події

11:24 02.03.2025

Киян попередили про сильний туман в столиці

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Киян попередили про сильний туман в столиці

Киян попередили про сильний туман в столиці, водіїв та пішоходів закликали бути обережними.

За інформацією Укргідрометцентру, до кінця доби у столиці утримається туман, видимість буде - 200-500 м. Фахівці рекомендують водіям під час керування авто бути обережними та дотримуватися правил руху у таких умовах, зокрема знизити швидкість руху, ввімкнути протитуманні фари, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями.

Пішоходів закликали одягати світловідбивні елементи – флікери, щоб бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Теги: #укргідрометцентр #погода #туман

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