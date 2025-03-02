Киян попередили про сильний туман в столиці, водіїв та пішоходів закликали бути обережними.

За інформацією Укргідрометцентру, до кінця доби у столиці утримається туман, видимість буде - 200-500 м. Фахівці рекомендують водіям під час керування авто бути обережними та дотримуватися правил руху у таких умовах, зокрема знизити швидкість руху, ввімкнути протитуманні фари, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями.

Пішоходів закликали одягати світловідбивні елементи – флікери, щоб бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.