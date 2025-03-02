Впродовж доби зафіксовано 97 бойових зіткнень

Протягом минулої доби зафіксовано 97 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

“Вчора противник завдав двох ракетних та 99 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 146 КАБ. Крім цього, ворог здійснив понад п’ять тисяч двісті обстрілів, зокрема 180 - із реактивних систем залпового вогню, а також залучив для ураження 3067 дронів-камікадзе”, - повідомляє Генштаб