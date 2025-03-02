Події

08:11 02.03.2025

Впродовж доби зафіксовано 97 бойових зіткнень

1 хв читати
Впродовж доби зафіксовано 97 бойових зіткнень

Протягом минулої доби зафіксовано 97 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі. 

“Вчора противник завдав двох ракетних та 99 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 146 КАБ. Крім цього, ворог здійснив понад п’ять тисяч двісті обстрілів, зокрема 180 - із реактивних систем залпового вогню, а також залучив для ураження 3067 дронів-камікадзе”, - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:10 02.03.2025
Сили оборони вразили за добу чотири райони зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу чотири райони зосередження окупантів

16:22 01.03.2025
На фронті станом на 16:00 відбулось 57 бойових зіткнень

На фронті станом на 16:00 відбулось 57 бойових зіткнень

09:52 01.03.2025
Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 91 бойове зіткнення, найгарячіше – на покровському та курському напрямках

Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 91 бойове зіткнення, найгарячіше – на покровському та курському напрямках

09:27 01.03.2025
Росіяни зруйнували деякі позиції Сил оборони у Торецьку – ОСУВ "Хортиця"

Росіяни зруйнували деякі позиції Сил оборони у Торецьку – ОСУВ "Хортиця"

09:14 01.03.2025
Сили оборони уразили за добу 11 районів зосередження окупантів

Сили оборони уразили за добу 11 районів зосередження окупантів

13:14 28.02.2025
Генштаб: Вночі знищено склад термобаричних боєприпасів окупантів, завдано удару по НПЗ у Краснодарському краї

Генштаб: Вночі знищено склад термобаричних боєприпасів окупантів, завдано удару по НПЗ у Краснодарському краї

08:22 28.02.2025
Сили оборони уразили за добу один район зосередження окупантів - Генштаб

Сили оборони уразили за добу один район зосередження окупантів - Генштаб

08:12 28.02.2025
Упродовж доби зафіксовано 128 бойових зіткнень

Упродовж доби зафіксовано 128 бойових зіткнень

07:33 28.02.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1060 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1060 військовослужбовців

16:57 27.02.2025
Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку окупанти здійснили 35 атак від початку доби

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку окупанти здійснили 35 атак від початку доби

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 2 березня знищили 63 з 79 задіяних ворогом дронів

Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

Ворог ударив по Одесі балістичною ракетою: поранені два співробітника порту, пошкоджене судно під прапором Панамської Республіки

Президент Польщі закликав Зеленського повернутись за стіл переговорів зі США

ОСТАННЄ

Конфлікт Трампа і Зеленського зробив зняття санкцій США з РФ більш імовірним – аналітики Atlantic Council

Захисники України в ніч на 2 березня знищили 63 з 79 задіяних ворогом дронів

Понад половина опитаних американців не схвалюють економічну політику Трампа

Двоє цивільних загинули, семеро поранені впродовж доби

Десятеро цивільних дістали поранення внаслідок ворожих атак в Херсонській області за добу

Одна людина отримала поранення внаслідок ворожих атак в Запорізькій області – ОВА

Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців - Генштаб

2 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Прем'єр Данії Фредеріксен перед самітом у Лондоні: Вкрай важливо забезпечити сильну Україну тут і зараз

Ворожі ракетоносії відсутні у Чорному та Азовському морях - ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА