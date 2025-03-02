Події

06:17 02.03.2025

Ворожі ракетоносії відсутні у Чорному та Азовському морях - ВМС ЗСУ

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Жодного ворожого корабля станом на 6:00 неділі в Чорному морі не зафіксовано, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних сил України.

Однак у Середземному морі перебувають чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор", - сказано у повідомленні.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/11868

Теги: #море #вмс #рф

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