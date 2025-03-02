Два автобуси зіткнулися у Болівії, 37 людей загинули - ЗМІ

Аварія за участю двох автобусів у Болівії забрала життя щонайменше 37 людей, десятки отримали поранення, повідомляє Reuters.

Аварія сталася рано вранці у суботу на трасі між містами Уюні та Кольчані в західному регіоні Потосі, коли один із транспортних засобів винесло на зустрічну смугу. "У результаті цієї смертельної аварії у нас 39 людей лежать з пораненнями в чотирьох лікарнях міста Уюні, і 37 людей втратили життя", - сказав журналістам речник командування департаментської поліції Потосі.

За даними попереднього розслідування, один із автобусів виїхав на зустрічну смугу, імовірно через перевищення швидкості, і спричинив зіткнення.

Джерело: https://www.reuters.com/world/americas/bus-accident-bolivia-leaves-least-33-dead-police-says-2025-03-01/