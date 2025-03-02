Стармер поспілкувався з Трампом і Макроном після зустрічі з Зеленським - ЗМІ

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер провів розмови з президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє інформаційне агентство PA.

"Сер Кейр Стармер поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном після того, як привітав Володимира Зеленського на Даунінг-стріт", - йдеться в повідомленні.

Деталі розмови не розголошуються.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії напередодні європейського оборонного саміту, який відбудеться в Лондоні в неділю, і вже зустрівся з Стармером.

Джерело: https://x.com/PA/status/1895948119663394890