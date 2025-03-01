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21:48 01.03.2025

Україна отримає близько 3 мільярдів доларів у межах ініціативи G7 ERA від G7

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Україна отримає близько 3 мільярдів доларів у межах ініціативи G7 ERA від G7

Міністр фінансів України Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз підписали Угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США). 

У церемонії підписання, яка відбулась в онлайн форматі, взяли участь президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. 

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.

Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. 

Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для фінансування закупівлі оборонних матеріалів, відповідно до потреб Української сторони.

“Велика Британія продовжує стояти на захисті України. І сьогоднішня угода, яка сприяє посиленню обороноздатності України, є підтвердженням цього. Я вдячний Уряду Британії за цю підтримку та особисто Рейчел Рівз за значні зусилля, які сприяли цій Угоді”, – наголосив міністр фінансів України.

Нагадаємо, в рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 Україна вже отримала 1 млрд дол від США та 3 млрд євро від ЄС.

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Теги: #допомога #британія

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