Ворог атакував Нікопольщину майже два десятки разів, поранено чоловіка

Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом дня агресор атакував Нікопольщину майже два десятки разів, поранення отримав 63-річний чоловік, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Агресор бив з артилерії та дронами-камікадзе… Поранення отримав 63-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно», - написав він у телеграм.

Крім того, пошкоджені інфраструктура, заправка. «4 приватні будинки понівечені та ще один – частково зруйнований. Побиті авто. Зачепило газогони і лінії електропередач», - зазначив Лисак.