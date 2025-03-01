Події

18:42 01.03.2025

Ворог атакував Нікопольщину майже два десятки разів, поранено чоловіка

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Ворог атакував Нікопольщину майже два десятки разів, поранено чоловіка
Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом дня агресор атакував Нікопольщину майже два десятки разів, поранення отримав 63-річний чоловік, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Агресор бив з артилерії та дронами-камікадзе… Поранення отримав 63-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно», - написав він у телеграм.

Крім того, пошкоджені інфраструктура, заправка. «4 приватні будинки понівечені та ще один – частково зруйнований. Побиті авто. Зачепило газогони і лінії електропередач», - зазначив Лисак.

Теги: #нікопольський_район #обстріли

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