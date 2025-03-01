Зеленський має відновити відносини з Трампом, вважає генсек НАТО

Президент України Володимир Зеленський має «знайти спосіб» відновити відносини з американським колегою Дональдом Трампом після їхньої суперечки в Білому домі, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю ВВС.

Рютте повідомив, що двічі говорив із Зеленським після зустрічі в Білому домі.

Він заявив, що «не має права розголошувати, про що йшлося», але поділився, що сказав Зеленському, що «ми маємо поважати» те, що Трамп зробив для України досі".

Генсек НАТО додав, що перше схвалення адміністрацією Трампа продажу протитанкового ракетного комплексу Javelin дозволило Україні «дати відсіч».

«Ми дійсно повинні віддати належне Трампу», - додає Рютте.