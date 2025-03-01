Під час атаки БПЛА у Херсонській області поранено дитину

Окупаційні війська РФ атакували з БпЛА с. Дар'ївку (Херсонський район), внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 11-річна дитина, вона перебуває у важкому стані, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські військові атакували з БпЛА Дар'ївку. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 11-річна дитина. Бригада "екстренки" доправила її до лікарні. Медики діагностували черепно-мозкову травму, контузію, а також уламкове поранення обличчя та живота. Стан дитини – тяжкий. Лікарі роблять все можливе для порятунку", - написав Прокудін у Телеграмі у суботу.