Події

12:52 01.03.2025

Під час атаки БПЛА у Херсонській області поранено дитину

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Окупаційні війська РФ атакували з БпЛА с. Дар'ївку (Херсонський район), внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 11-річна дитина, вона перебуває у важкому стані, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські військові атакували з БпЛА Дар'ївку. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 11-річна дитина. Бригада "екстренки" доправила її до лікарні. Медики діагностували черепно-мозкову травму, контузію, а також уламкове поранення обличчя та живота. Стан дитини – тяжкий. Лікарі роблять все можливе для порятунку", - написав Прокудін у Телеграмі у суботу.

 

Теги: #херсонська_область #бпла_рф

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