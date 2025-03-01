Події

10:41 01.03.2025

Внаслідок ворожої атаки БПЛА на Одещині є загиблий та троє поранених

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Внаслідок ворожої атаки БПЛА на Одещині є загиблий та троє поранених
Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом атаки БпЛА по Одеському району області, внаслідок якого одна людина загинула та ще троє отримали поранення, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Внаслідок атаки загинув 41-річний чоловік, ще троє отримали поранення, їх доставлено до лікарні. Пошкоджено приватний будинок, приватне підприємство, приміщення спортивної установи, легкові та вантажні автомобілі", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, 28 лютого ввечері збройні сили РФ атакували Одещину безпілотниками, кількість та тип яких встановлюються. Під ударами був Одеський район області.

Наразі огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці події прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Теги: #одеська_область #бпла_рф

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