Армія РФ вбила чотирьох жителів Донеччини за минулу добу, шестеро дістали поранень

Фото: Донецька ОВА

За попередню добу окупанти вбили чотирьох жителів Донецької області, ще шестеро дістали поранення, в населених пунктах зафіксовані численні руйнування житла та інфраструктури, повідомив глава ОВА Вадим Філашкін у суботу.

"За 28 лютого росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Лимані, 1 у Мирнограді і 1 у Сіверську. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення", - написав він у повідомленні в Телеграмі.

Зазначається, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

За відомостями глави ОВА, у Волноваському районі пошкоджено 20 будинків в Андріївці-Клевцовому і 45 у Зеленому Гаю. У Покровському районі, у Мирнограді 1 будинок пошкоджено. У Покровську пошкоджено 2 будинки. У Краматорському районі, у Лимані пошкоджено 4 будинки і адмінбудівлю; у Краматорську пошкоджено 52 приватні будинки. У Бахмутському районі, у Сіверську пошкоджено 4 будинки.

"У Костянтинівці пошкоджено 19 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, 5 адмінбудівель, 18 господарчих споруд, 2 крамниці, 4 лінії електропередач і газогін; у Білокузьминівці пошкоджено 3 приватні будинки, 2 підприємства і лінію електропередач; у Віролюбівці пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти; у Молочарці пошкоджено будинок. У Новій Полтавці Іллінівської ТГ пошкоджено 6 об'єктів, у Новооленівці — 10", - наголосив Філашкін.