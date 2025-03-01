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09:52 01.03.2025

Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 91 бойове зіткнення, найгарячіше – на покровському та курському напрямках

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Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 91 бойове зіткнення, найгарячіше – на покровському та курському напрямках
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу на всій лінії фронту зафіксовано 91 бойове зіткнення, найбільшу активність противник виявляв на покровському, курському та торецькому напрямках, повідомив Генеральний штаб ЗСУ ситуацію станом на 8:00 суботи.

Противник продовжує атакувати позиції Сил оборони та населенні пункти України ракетно-бомбовими та артилерійськими ударами.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 100 авіаударів, зокрема, скинув 152 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5 600 обстрілів, з них 121 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2 449 дронів-камікадзе", - йдеться зведенні Генштабу у Телеграмі.

За інформацією Генштабу, найбільшу активність військ агресора була відмічена на покровському напрямку, тут відбулося 26 бойових зіткнень у районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Піщане, Котлине, Надіївка та Андріївка.

"На курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 18 атак противника, ворог завдав 527 артилерійських обстрілів, з них 18 – із РСЗВ, здійснив 25 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ", - повідомляють у зведенні.

На торецькому напрямку Сили оборони відбили 16 атак в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка.

На новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих наступальних дій. На гуляйпільському напрямку ворог тричі намагався посунути наших оборонців із займаних позицій за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації. На оріхівському напрямку загарбники здійснили три атаки позицій наших захисників. На куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. На лиманському напрямку ворог атакував двічі. Також, на сіверському напрямку вчора ворог двічі штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з займаних позицій. На краматорському напрямку відбулося дві штурмових дії загарбників. На Харківському напрямку відбулася одна ворожа атака.

На придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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