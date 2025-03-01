1 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 1102 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1102 RUSSIAN AGRESSION

1 березня в Україні відзначають Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день морських трав, День "Нуль дискримінації", Всесвітній день коня, День обізнаності про управління суспільними ризиками, Міжнародний день інвалідного візка, Всесвітній день музичної терапії, Всесвітній день імунітету, Всесвітній день компліменту.

У Румунії і Молдові – свято весни, Мерцішор, День незалежності Боснії і Герцеговини.

Православна церква вшановує пам'ять святої преподобної мучениці Євдокії.

Всесвітній день цивільної оборони

Відзначається щорічно в день набрання чинності – 1 березня 1972 р. – Статуту Міжнародної організації цивільної оборони.

Всесвітній день морських трав

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 76 / 265.

Всесвітній день морської трави, що відзначається щорічно 1 березня, є свідченням глобального визнання критично важливої ролі, яку морські луки відіграють у морському біорізноманітті, пом'якшенні наслідків зміни клімату та забезпеченні сталого розвитку.

День - Нуль дискримінації

Відзначається щорічно з 2014 р. за рішенням ООН. Ініціатором виступила ЮНЕЙДС (об’єднана програма ООН щодо ВІЛ/СНІД).

Всесвітній день імунітету

Щорічно 1 березня планета відзначає Всесвітній день імунітету. Подію започаткувала Всесвітня організація охорони здоров’я у 2002 році.

Всесвітній день коня

1 березня щороку відзначається Всесвітній день коня, також відомий як Національний день захисту коней у США. Це свято присвячене підвищенню обізнаності про важливість коней у нашому житті, їхній внесок у розвиток людської цивілізації та необхідність захисту цих благородних тварин від жорстокого поводження та занедбаності.

День обізнаності про управління суспільними ризиками

День обізнаності про управління суспільними ризиками щороку відзначається 1 березня — подія, присвячена підвищенню обізнаності та освіти громадськості щодо управління ризиками в державному секторі.

Міжнародний день інвалідного візка

Міжнародний день інвалідного візка щороку відзначається 1 березня — це подія, присвячена підвищенню обізнаності про важливість інвалідних візків у житті людей з обмеженою рухливістю та сприянню створенню інклюзивного суспільства.

Всесвітній день музичної терапії

Всесвітній день музичної терапії - є глобальним святом, присвяченим цілющій силі музики. Це день, присвячений визнанню роботи музичних терапевтів і глибокого впливу музичної терапії на людей у різних ситуаціях.

Всесвітній день інформаційної архітектури

Всесвітній день інформаційної архітектури з 2012 року відзначається у першу суботу березня. За підтримки Інституту інформаційної архітектури та засновника урочистості Річарда Вурмана подію святкують працівники цієї області щорічно. Інформаційна архітектура тісно пов'язана з ІТ. Це поняття означає графічну структуру даних, що ґрунтується на інформаційних технологіях.

Мерцішор

1 березня в Румунії та Молдові відзначають свято Мерцішор — традиційне свято зустрічі весни, яке символізує відродження природи та початок нового циклу життя. це давня традиція, у цей день люди дарують одне одному маленькі прикраси, відомі як мерцішори, що складаються з переплетених червоної та білої ниток, часто з підвішеними до них декоративними елементами.

День дитячого сну

1 березня відзначається особлива подія для сімей у всьому світі: День дитячого сну, присвячений підвищенню обізнаності, наданню підтримки та обміну цінною інформацією для того, щоб кожен міг насолоджуватися перевагами спокійної ночі.

Цього дня народилися:

180 років від дня народження Федора Аполлоновича Піроцького (1845–1898), українського інженера, винахідника першого у світі трамваю на електричній тязі;

170 років від дня народження Явдохи Микитівни Зуїхи (Сивак) (1855−1935), української народної співачки, фольклористки;

125 років від дня народження Федора Михайловича Малицького (1900–1988), українського поета, прозаїка, журналіста.

Ще цього дня:

1912 - У Сент-Луїсі Альберт Беррі зробив перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м);

1928 - У США доктор Герберт Еванс відкрив шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F;

1941 - Вийшло в ефір перше комерційне FM-радіо — радіостанція W47NV у Нешвіллі;

1943 - У Нью-Йорку проведена масова демонстрація на підтримку євреїв Європи;

1943 - Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни;

1947 - Почав свою діяльність Міжнародний валютний фонд;

1961 - Президент США Джон Кеннеді оголосив про створення Корпусу Миру;

1976 - Парламент Великої Британії ухвалив нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання пасків безпеки ставало обов'язковим;

1977 - У Києві відкритий пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді;

1988 - Компанія Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп'ютерах Apple II і Macintosh;

1991 - Шахтарі Донбасу почали страйк, вперше висунувши політичні вимоги (відставка Горбачова);

1995 - В ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія;

1998 - Набула чинності угода про партнерство і співробітництво між Європейським Союзом і Україною;

2000 — Компанії Confinity (Пітер Тіль, Максиміліан Левчин) та X.com (Ілон Маск) ухвалили план злиття в платіжну систему PayPal.

Церковне свято:

1 березня, в церковному календарі день пам’яті преподобної мучениці Євдокії Іліопольської. Євдокія Іліопольська, також відома як свята Євдокія, була ранньохристиянською святою, мученицею та преподобною. Її життєпис датується періодом раннього християнства, і він передається через християнські легенди та священні тексти.

За легендою, Євдокія жила в Іліополі, давньому місті на території сучасного Туреччини. Вона народилася в римській сім'ї, але вирішила присвятити своє життя християнству. Вона жила відокремлено від світу, ведучи аскетичний спосіб життя, молитву та віддаленість від матеріальних речей.

У ранньому християнському світі відданість християнам призводила до переслідувань, і Євдокія не уникнула цієї долі. За легендою, її арештували за свою віру та відданість християнству. Хоча її намагалися відвести від віри шляхом мук, вона залишалася стійкою та вірною своїм переконанням.

За легендою, Євдокія була закатована та замучена за свою віру, а потім кинута до в'язниці, де продовжувала молитися і служити прикладом іншим ув'язненим, оскільки демонструвала велику силу волі та віру. Вона померла мученицькою смертю через катування.

Іменини: Антон, Василь, Іван, Михайло, Нестор, Олександр, Петро, Антоніна, Ганна, Дарина, Євдокія, Надія, Олександра, Ольга.