Події

01:41 01.03.2025

Зеленський сподівається на відновлення стосунків з Трампом заради міцних відносин між народами України та США

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Президент України Володимир Зеленський сподівається, що стосунки з президентом США Дональдом Трампом можна буде відновити Трампом заради міцних відносин між народами України та США.

“Так, звичайно, тому що це відносини більше, ніж з президентом. Це історичні відносини, міцні відносини між нашими народами”, - сказав Зеленський в інтерв’ю для FoxNews, відповідаючи на питання, чи сподівається він на відновлення стосунків із Трампом.

Теги: #зеленський

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