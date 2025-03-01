Зеленський поважає Трампа за його бажання закінчити війну та сподівається, що він буде на одному боці з Україною

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що він з повагою відноситься до президента США Дональда Трампа та сподівається, що він буде на одному боці з Україною, про він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

“Я вдячний президенту Трампу і двопартійній підтримці Конгресу. І я завжди був дуже вдячний від усього нашого народу. Ви дуже допомогли нам від самого початку, протягом трьох років повномасштабного вторгнення. Ви допомогли нам вижити. І так чи інакше, ми стратегічні партнери. І навіть у такому жорсткому діалозі, і я думаю, що ми повинні бути дуже чесними, і ми повинні бути дуже відвертими, щоб зрозуміти один одного. Тому що це дуже, для нас, дуже потрібно президенту Трампу”, - сказав Зеленський.