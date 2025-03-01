Події

00:30 01.03.2025

Харків під масованою атакою ворожих БпЛА, виникло кілька пожеж, поранено дитину – глава ОВА

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Харків під масованою атакою ворожих БпЛА, виникло кілька пожеж, поранено дитину – глава ОВА

Окупаційна армія РФ випустила ва ніч на суботу по Харкову щонайменше вісім безпілотників, поранено дитину, є влучання у житлові будинки, виникло декілька пожеж, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Усі – виключно по цивільній інфраструктурі: Київський, Шевченківський, Новобаварський райони. Десятки пошкоджених будинків, на кількох місцях влучань виникли пожежі будівель та автомобілів. Усі наші профільні служби ліквідовують наслідки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Трохи згодом він додав, що дитина отримала поранення склом.

 

Теги: #поранений #обстріл #харків #рф #дитина

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