Харків під масованою атакою ворожих БпЛА, виникло кілька пожеж, поранено дитину – глава ОВА

Окупаційна армія РФ випустила ва ніч на суботу по Харкову щонайменше вісім безпілотників, поранено дитину, є влучання у житлові будинки, виникло декілька пожеж, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Усі – виключно по цивільній інфраструктурі: Київський, Шевченківський, Новобаварський райони. Десятки пошкоджених будинків, на кількох місцях влучань виникли пожежі будівель та автомобілів. Усі наші профільні служби ліквідовують наслідки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Трохи згодом він додав, що дитина отримала поранення склом.