Події

22:04 28.02.2025

Глава МЗС Нідерландів у розмові з Сибігою запевнив у повній підтримці України

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Глава МЗС Нідерландів у розмові з Сибігою запевнив у повній підтримці України

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп повідомив, що провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, якого запевнив у повій підтримці.

“Щойно спілкувався з моїм дорогим українським другом і колегою Андрієм Сибігою. Я повторив свою повну підтримку України: будь-що, скільки потрібно”, - написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив в Х, що в них з колегою була гарна розмова і подякував за солідарність. “Україна не одна”, - додав міністр.

 

Теги: #нідерланди #підтримка_україни

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