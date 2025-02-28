Зурабішвілі - Зеленському: Ті, хто розуміє, що означає захищатися протягом останніх двох століть - на вашому боці

П'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила свою підтримку президенту України Володимиру Зеленському.

"Ті, хто розуміє, що означає захищати свою територію, незалежність і свободу - не один раз, а неодноразово протягом останніх двох століть - на вашому боці, пане Президенте", - написала вона в соцмережі Х.

Зурабішвілі додала, що зараз бачать появу сильної Європи.

"Не впевнена, що це демонстрація "Америка понад усе»".. більше схоже на те, що Америка підтримує путінську Росію. У той час, коли нам усім потрібна сильна Америка разом із сильною Європою. Здається, ми нарешті бачимо появу останньої!", - написала вона.