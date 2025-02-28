Сенаторка Шагін підтримує Зеленського і боротьбу Україну за свободу

Президент США Дональд Трамп і віце-президент Дж.Д.Венс стали на бік Путіна, а не України, заявила сенаторка від Демократичної партії США Джин Шагін, висловивши свою підтримку президенту України Володимиру Зеленському.

"Сьогоднішній обурливий виступ Трампа та віце-президента був ганебним і абсолютно не по-американськи. Вони знову стали на бік кривавого головоріза Путіна, а не нашого демократичного союзника, України. Я підтримую Зеленського і благородну боротьбу України за свободу і демократію", - написала Шагін в соцмережі Х.