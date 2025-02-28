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19:45 28.02.2025

Трамп відзначив внесок Польщі у НАТО і заявив, що буде відданим Альянсу

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Трамп відзначив внесок Польщі у НАТО і заявив, що буде відданим Альянсу

Президент США Дональд Трамп запевнив, що США лишиться відданим Північноатлантичному альянсу, але відзначив, що інші члени мають підвищити свої внески.

"Ми будемо віддані НАТО, але НАТО має посилитися. І європейська частина НАО має посилитися, щоб були рівні внески… Чому США мають платити так багато, більше проти Європи?", - сказав він на спільній прес-конференції с президентом України Володимиром Зеленським.

Після чого Трамп звернувся до президента України: "Але, як Ви слушно кажете, вони допомагали (європейські члени НАТО допомагали Україні – ІФ-У), вони намагалися зробити все, що треба. Я думаю, нам треба вирівняти внески".

При цьому президент США відзначив внесок Польщі в Альянс. "Я дуже відданий Польщі. Мені здається, що Польща дуже посилила свій внесок – більш ніж треба заплатили в скарбничку НАТО. Вони одні з найкращих", - сказав він.

На відповідь про внесок країн Балтії Трамп відповів: "Балтійські країни – також їм скрутно доводиться в такому сусідстві".

Теги: #нато #сша

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