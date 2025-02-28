Трамп, Зеленський і Венс посперечались в Овальному кабінеті в присутності ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив українському колезі Володимиру Зеленському, що він “грає в азартну гру з Третьою світовою війною" і дорікнув, що він має бути вдячним.

Суперечка в Овальному кабінеті почалась після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав про нестачу чоловіків в Україні. Президент Зеленський відповів Венсу, що йому треба приїхати в Україну і перевірити.

“Ми намагаємося розв'язувати проблему. Не кажіть нам, що ми будемо відчувати, тому що ви не в змозі диктувати це точно. Ви не в змозі диктувати, що ми будемо відчувати”, - сказав Трамп Зеленському.

Також Трамп додав, що “якби не наша зброя, ця війна відразу закінчилася б”. У відповідь Зеленський сказав: “За 3 дні, я чув це вже від Путіна”.

“Або ми робимо угоду, або ви виходите. Я розумію, що це буде тяжко. Ви не маєте на руках карт. Коли ми підпишемо угоду - будете в ліпшій позиції. Але треба висловлювати вдячність”, - наголосив Трамп.