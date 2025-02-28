Події

18:42 28.02.2025

Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні

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Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент України Володимир Зеленський зустрівся двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні перед візитом до Білого дому.

"Продовження військової допомоги нашій державі та відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із Президентом Трампом, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, наше бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки стали головними темами наших перемовин", - написав президент України у Телеграмі.

Зеленський подякував за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії. "Пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки", - додав президент.

Теги: #делегація #зеленський #сша

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