Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні

Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент України Володимир Зеленський зустрівся двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні перед візитом до Білого дому.

"Продовження військової допомоги нашій державі та відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із Президентом Трампом, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, наше бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки стали головними темами наших перемовин", - написав президент України у Телеграмі.

Зеленський подякував за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії. "Пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки", - додав президент.