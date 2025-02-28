Події

17:43 28.02.2025

Генсек НАТО візьме участь у неформальній зустрічі в Лондоні з питання української безпеки, яку скликав Стармер

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Генсек НАТО візьме участь у неформальній зустрічі в Лондоні з питання української безпеки, яку скликав Стармер

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у неформальній зустрічі з питання української та європейської безпеки, яку на 2 березня в Лондоні скликав прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер.

Про це у п’ятницю повідомляє штаб-квартира альянсу.

"У неділю, 2 березня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушить до Лондона для участі в зустрічі європейських лідерів щодо України", - анонсували в Організації північноатлантичного договору.

Теги: #рютте #лондон #стармер

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