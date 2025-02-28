Представники Червоного Хреста Франції та України обговорили  питання  співпраці

Делегація Французького Червоного Хреста та керівництво Українського Червоного Хреста (УЧХ) обговорили питання подальшої співпраці.

“Основна увага була зосереджена на ключових напрямках співпраці, які включають гуманітарну підтримку, розвиток соціальних проєктів та зміцнення спроможності реагування на виклики війни. Також сторони обговорили питання подальшої підтримки Французьким Червоним Хрестом діяльності Українського Червоного Хреста та допомоги українцям”, - написав УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Делегація Французького Червоного Хреста на чолі з президентом Філіпо де Костою зустрілися з президентом Українського Червоного Хреста Миколою Поліщуком і генеральним директором УЧХ Максимом Доценком.

«Міжнародна підтримка є надзвичайно важливою для нас. Ми вдячні Французькому Червоному Хресту за їхню солідарність та допомогу, яка дозволяє нам підтримувати українців», — наголосив Поліщук.

Делегація також відвідала Львівську та Київську обласні організації УЧХ, де ознайомилася з діяльністю напрямку психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки, відвідала майстер-клас з першої допомоги. Гості змогли на власні очі побачити масштаби руйнувань у Київській області, зокрема наслідки російських обстрілів, відвідавши домогосподарство, яке нещодавно постраждало від атаки російського БПЛА.