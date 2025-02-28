IT-коаліція передала Україні обладнання на EUR7,5 млн – Міноборони України

IT-коаліція передала Україні обладнання на EUR7,5 млн: Нідерланди та Люксембург профінансували поставку серверного та мережевого обладнання, зарядних станцій, засобів зв’язку та панелей відображення інформації, повідомила пресслужба Міноборони.

"IT-коаліція передала Україні обладнання вартістю EUR7,5 млн. Поставку профінансували Нідерланди та Люксембург", - йдеться у його повідомленні в телеграм у п'ятницю.

Допомога спрямована на покращення цифрової інфраструктури та забезпечення стабільного зв’язку для українських військових. Цього разу партнери передали Міноборони серверне та мережеве обладнання для ЦОД, зарядні станції, обладнання зв’язку та панелі відображення інформації.