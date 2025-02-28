Шмигаль прокоментував проходження через уряд нещодавніх санкційних пропозицій щодо п'яти фізосіб

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував проходження через уряд нещодавніх санкційних пропозицій щодо п'яти фізичних осіб.

"Відбулося засідання уряду, на якому було розглянуто подання профільного міністерства, яке, спираючись на подані матеріали Служби безпеки України, а також Державної служби фінансового моніторингу, внесло пропозицію про накладення санкцій на п'ятьох фізичних осіб. Уряд розглянув, прийняв рішення і передав на РНБО", - сказав Шмигаль під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Як повідомлялося, 13 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: бізнесмена Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, лідера партії "Європейська солідарность" Петра Порошенка та екснардепа Віктора Медведчука.