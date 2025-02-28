Події

08:12 28.02.2025

Упродовж доби зафіксовано 128 бойових зіткнень

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Упродовж доби зафіксовано 128 бойових зіткнень

Протягом минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п'ятниці. 

“За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 91 авіаційного удару, застосував одну ракету та скинув 128 КАБ. Крім цього, ворог здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 162 — із реактивних систем залпового вогню, а також залучив для ураження 2865 дронів-камікадзе”, - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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