Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 139 одиниць живої сили - Генштаб

Окупанти втратили 139 військовослужбовців і 12 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

“За попередніми підрахунками, втрати окупантів на цьому напрямку, з початку доби склали 72 – вбитими та 67 – пораненими. Крім того, Сили оборони знищили одиницю автомобільної техніки, гармату, по одному мотоциклу та квадроциклу, портативну станцію радіоелектронної боротьби, два розвідувальні дрони SuperCam та один - Zala. Виведено з ладу танк, дві артилерійські системи та реактивну систему залпового вогню”, - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21476