Віткофф заявив про наміри США видобувати корисні копалини в РФ після укладання "мирної угоди" з Україною

Посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив про наміри США займатися розробкою корисних копалин не лише в Україні, але і в РФ після укладання "мирної угоди" між РФ та Україною.

"Поклади мінералів в Україні досить великі, але, до речі, вони досить великі і в Росії. І я думаю, що у Сполучених Штатів з Росією буде багато можливостей (для співпраці – ІФ-У), коли мирна угода буде укладена", - сказав Віткофф в інтерв'ю Fox News у четвер.

На питання, чи значить це, що США будуть займатися видобутком корисних копалин також і в РФ, Віткофф відповів: "Я думаю, що між двома країнами буде багато можливостей для економічної співпраці. Так".