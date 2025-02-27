Фінляндія може запропонувати США в рамках двосторонніх відносин криголами, технології та засоби оборони

Фінляндія може багато чого запропонувати сучасним Сполученим Штатам, які виступають за двосторонні угоди, заявив президент Александр Стубб.

«У Фінляндії є можливості для переговорів у сфері криголамів, технологій і оборони», - сказав він у четвер ефірі радіостанції Svenska Yle.

За словами Стубба, у міжнародній політиці США загалом відбулися серйозні зміни, і політика стала дещо нестабільнішою, ніж раніше.

Він вважає, що якщо Сполучені Штати виконають погрозу і встановлять 25-відсоткові тарифи для ЄС, Євросоюз відреагує, наприклад, уклавши власні нові угоди про вільну торгівлю. Союз уже має десятки угод про вільну торгівлю з 70 країнами.

За оцінками Стубба, реакція ринків може зрештою спонукати Трампа змінити свою торговельну політику, засновану на митах, не виключає глава держави.

«Правда в тому, що мита не принесуть користі Сполученим Штатам. Вони викликають інфляцію і послаблюють економіку країни», - зазначив Стубб.

Він висловив невіру, що Сполучені Штати вийдуть із НАТО, незважаючи на те, що США більше не висловлюють особливої прихильності до низки глобальних організацій, як-от ООН, СОТ або Паризька угода з клімату.

Свої оцінки Стубб виправдовує зокрема й прямими вигодами, які США отримали від НАТО.

«Як частина Європейського Союзу і НАТО, ми можемо спробувати переконати Трампа в тому, що залишитися в НАТО - це хороший компроміс», - додав Стубб.