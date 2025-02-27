Події

19:49 27.02.2025

Рютте після розмови з Трампом: Члени НАТО нададуть Україні ще "мільярди доларів допомоги"

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Рютте після розмови з Трампом: Члени НАТО нададуть Україні ще "мільярди доларів допомоги"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом повідомив, що члени Альянсу "швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону" та заявив, що Україні готують додаткові "мільярди допомоги та внески на гарантії безпеки".

"Приємно було поспілкуватися з Дональдом Трампом. США і НАТО стають сильнішими. Члени НАТО швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону. Оголошено про значні збільшення та інші на черзі", - написав Рютте у соціальній мережі Х у четвер.

"Щодо України члени Альянсу готують додаткові мільярди допомоги та внески на гарантії безпеки", - додав він.

 

Теги: #допомога #нато #сша

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