Рютте після розмови з Трампом: Члени НАТО нададуть Україні ще "мільярди доларів допомоги"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом повідомив, що члени Альянсу "швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону" та заявив, що Україні готують додаткові "мільярди допомоги та внески на гарантії безпеки".

"Приємно було поспілкуватися з Дональдом Трампом. США і НАТО стають сильнішими. Члени НАТО швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону. Оголошено про значні збільшення та інші на черзі", - написав Рютте у соціальній мережі Х у четвер.

"Щодо України члени Альянсу готують додаткові мільярди допомоги та внески на гарантії безпеки", - додав він.