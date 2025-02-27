В Нестерянці Запорізької області завдано удару по пункту управління дронами окупантів

Повітряні сили Збройних сил України 26 лютого завдали удару по пункту управління БпЛА 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії російських загарбників в окупованому с.Нестерянка (Пологівський р-н Запорізької обл.).

"Даний військовий об’єкт використовувався противником для керування, зберігання та обслуговування БпЛА ЗС РФ", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм у четвер.