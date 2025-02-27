Україні не надходили офіційні звернення США про можливість розгляду «Стамбульських угод» як основи для мирного врегулювання - МЗС

Україні не надходили офіційні звернення американської сторони про можливість розгляду «Стамбульських угод» як основи мирного врегулювання, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

«Нам не надходили офіційні звернення американської сторони про можливість розгляду так званих Стамбульських угод, процесу як основи для мирного врегулювання», - сказав він на брифінгу в Києві.

Раніше посланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф в інтервʼю CNN заявив, що США може використати "Стамбульські домовленості" "як орієнтир для укладення мирної угоди між Україною та Росією".