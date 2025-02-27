Дискусії про іноземний контингент в Україні мають включати захист моря та неба, в тому числі патрулюванням союзників, їхніми літаками - МЗС

Дискусії щодо гарантування довгострокової безпеки України має передбачати не лише наземний контингент, але й захист неба і моря, наголосив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

На брифінгу в Києві в четвер Тихий нагадав, що сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга зробив заяву про потребу розширення дискусій про контингент з лише наземних або сухопутних «boots on the ground» до також розмови про забезпечення гарантій безпеки неба і моря.

«Це незвичайно важливо. І ми вважаємо, що якщо наші партнери і союзники готові вести розмову, обговорювати відправку контингентів для забезпечення миру і довгострокової безпеки в Україні, то, на нашу думку, цілком можливо так само говорити і про безпеку неба, про захист, про закриття українського неба, в тому числі патрулюванням наших союзників, їхніми літаками», - сказав речник.

В МЗС наголосили, що якщо «ми говоримо про можливу військову присутність в Україні, то ця присутність може включати і сухопутний компонент і повітряний компонент, і морський компонент».

Окремо речник зазначив, що будь-яка довгострокова безпека має передбачати присутність союзників в Чорному морі, включно з повітрям і безпосередньо на морі.

«І ми вже говоримо на переговорах і вважаємо, що це серйозна тема, яка потребує обговорення. В нас попереду вважливі раунди обговорень цих безпекових зобов'язань, гарантій, по-різному їх можна називати», - зазначив Тихий.