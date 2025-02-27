Дискусія про можливий іноземний контингент в Україні має також включати захист неба і моря – Сибіга

Забезпечення безпеки як на суходолі, так і в повітрі і на морі має бути у фокусі дискусії про можливе введення іноземного контингенту в Україну, вважає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Дискусія про можливе введення іноземних контингентів в Україну в рамках ширших гарантій миру та безпеки зосереджувалася здебільшого на "чоботях на місцях". Але забезпечення безпеки українського неба і моря є не менш важливим, якщо не більшим. Земля, небо та море мають бути у фокусі", - написав Сибіга в соцмережі Х.