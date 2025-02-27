Група військовослужбовців на Дніпропетровщині за гроші сприяла системному дезертирству з лав ЗСУ

38-річний військовослужбовець з Дніпропетровщини разом зі своїми підлеглими за грошову винагороду сприяв дезертирству бійців з лав ЗСУ, повідомляє Національна поліція України.

"Фігуранти за грошову винагороду сприяли колегам у безперешкодному виїзді з військового містечка, проїзду через блокпости, надавали подальші інструкції, як переховуватися від органів правопорядку", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в четвер.

Зі інформацією поліції, вартість таких послуг становила $1-2 тис. За $4 тис. військовослужбовці могли уникнути участі у бойових діях та перевестися для проходження служби у тилові підрозділи.

"26 лютого оперативники кримінальної поліції та слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області за силової підтримки спецпризначенців поліції провели 13 обшуків за місцями мешкання підозрюваних, у ході яких вилучили речові докази – мобільні телефони, автомобілі, чорнові записи і військові документи, а також зброю і наркотики", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що організував схему 38-річний військовослужбовець, який залучив до свого плану своїх підлеглих та інших пособників.

Слідчі задокументували чотири факти дезертирства, до яких причетні зловмисники.

"У ході досудового слідства поліцейські визначили роль кожного співучасника кримінального правопорушення відповідно до статті 27 Кримінального кодексу України. 11 фігурантам вручили повідомлення про підозру за статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 408 (дезертирство), ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України", - інформують в Нацполіції.

Також організатору схеми вручено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди).