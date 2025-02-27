Події

13:02 27.02.2025

Старі правила перетину кордону для митців та медійників мають діяти до ухвалення нових – В'ятрович

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Член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В'ятрович (фракція "Європейська солідарність") вважає, що старі правила перетину кордону для митців та медійників мають діяти до ухвалення нових правил.

"Мабуть, ніхто не завдав більшої шкоди нашій культурній дипломатії і просуванню української культури за кордоном, як українські органи влади. Мало того, що в час величезного запиту на українську культуру замість підтримки культурної дипломатії влада вдалася до бездумної "економії", яка коштує нам незрівнянно більших втрат як в іміджевому, так і безпосередньо в грошовому вимірі. Але до всього влада регулярно вправляється у створенні штучних перешкод для тих, хто представляє українську культуру за кордоном без жодної державної підтримки, та ще й збирає під час концертів значні суми для української армії", - написав В'ятрович в Facebook.

Коментуючи рішення Мінкультури про призупинення видачі листів сприяння перетину кордону для митців та медійників, а також підготовку проєкту змін до правил, депутат підкреслив, старі правила мають діяти до моменту ухвалення рішення про нові.

"Це взагалі абсурдний підхід, вигідний виключно нашому ворогу. Штучно зривати зарубіжні концерти нашим виконавцям і блокувати виїзд за кордон артистів і журналістів, з поверненням яких ніколи не було питань, лише тому, що хтось не повернувся з-за кордону", - додав він.

Раніше Мінкультури заявило, що з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання питання призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби щодо виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон, а задник міністра культури повідомив, що за 2024 рік з-за кордону не повернулося більше 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів сприяння Мінкультури.

В свою чергу, в Інституті масової інформації закликає Мінкультури до публічного обговорення зміні правил перетинання держкордону для медійників

Як повідомлялося, Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3 тис. 724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство заявило, що не обліковує порушників умов повернення, але тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертається менше ніж 1% діячів культури з тих, кому видано дозвіл на виїзд.

У 2024 році Мінкультури 2,7 тис. раз клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними.

У жовтні 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Мінкультури, не повертається.

Теги: #закордон #медіа #митці #вятрович

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