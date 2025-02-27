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12:41 27.02.2025

ІМІ закликає Мінкультури до публічного обговорення змін правил перетину держкордону для медійників

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ІМІ закликає Мінкультури до публічного обговорення змін правил перетину держкордону для медійників

Директорка ГО "Інститут масової інформації" (ІМІ) Оксана Романюк вважає, що призупинення Міністерством культури та стратегічних комунікацій видавання медійникам листів на виїзд за кордон створює ризик стигматизації всіх представників медіаспільноти.

"За моєю інформацією, протягом минулого року виїхало і не повернулося кілька сотень митців і до десяти журналістів. Водночас формулювання в пресрелізі МКСК створює ризик стигматизації всіх представників медіаспільноти", – цитує Романюк пресслужба ІМІ.

Вона звернула увагу, що в матеріалі на сайті Мінкультури немає навіть орієнтовних термінів відновлення виїздів, а лише зазначено, що зупинення діє з 3 березня і триватиме до моменту врегулювання.

"Це викликає серйозну стурбованість як щодо можливої тривалості обмежень, так і щодо потенційних нових умов. Перед ухваленням таких радикальних рішень варто було б запускати консультації з громадськістю, тим більше що при МКСК діє новостворена експертна рада, призначена саме для таких випадків", – додала вона.

У зв'язку з цим ІМІ закликає міністерство до публічного обговорення питання про зміни до правил перетинання державного кордону для медійників.

Раніше Мінкультури заявило, що з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання питання призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби щодо виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон, а задник міністра культури повідомив, що за 2024 рік з-за кордону не повернулося більше 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів сприяння Мінкультури.

Як повідомлялося, Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3 тис. 724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство заявило, що не обліковує порушників умов повернення, але тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертається менше ніж 1% діячів культури з тих, кому видано дозвіл на виїзд.

У 2024 році Мінкультури 2,7 тис. раз клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними.

У жовтні 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Мінкультури, не повертається.

Теги: #імі #медіа #мінкультури

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